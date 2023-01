"On ne peut pas rêver mieux": le réalisateur de James Bond veut offrir un rôle... à José Mourinho

C'est sans aucun doute l'une des infos les plus inattendues de ce début d'année 2023. Sam Mendes était récemment de passage par le Guardian, qui a laissé les internautes poser leurs questions au réalisateur de James Bond.

L'un d'entre eux a demandé à Sam Mendes quelle personnalité serait intéressante pour interpréter un méchant dans son prochain film. Et la réponse n'a pas tardé. "José Mourinho ! On ne peut pas rêver mieux", a même lancé Mendes, visiblement prêt à lui offrir une opportunité en or.

José Mourinho ne serait sans doute pas effrayé par cette proposition, lui qui a déjà fait une apparition dans un clip de rap par le passé.