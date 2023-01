Le sélectionneur américain rattrapé par des violences commises sur sa femme il y a 30 ans

(Belga) Gregg Berhalter, le sélectionneur des États-Unis, est sous pression après qu'un rapport de violence à l'égard de son épouse a été transmis à la Fédération américaine de football (US Soccer). On ne sait pas encore si le technicien de 49 ans restera à la tête de l'équipe nationale.

Lors d'une dispute dans un café à l'automne 1991, Berhalter a donné à la sortie un coup de pied dans les jambes à sa petite amie de l'époque, Rosalind, devenue depuis son épouse. "Il n'y a aucune excuse pour mes actions de ce soir-là; j'ai eu honte de moi, et je le regrette encore aujourd'hui", a déclaré Berhalter sur Twitter. Après une brève séparation, ils sont mariés depuis 25 ans et ont quatre enfants. La Fédération américaine de football a ouvert une enquête sur les faits et sur le rapport publié lors de la dernière Coupe du monde, qui a vu les États-Unis se faire éliminer en huitièmes de finale par les Pays-Bas. L'entraîneur a divulgué la nouvelle lui-même, après avoir été victime d'un chantage. Le contrat de Berhalter avec la fédération américaine a expiré le 31 décembre. L'US Soccer précisera dans les prochains jours si Berhalter est autorisé, ou non, à prendre en main le camp d'entraînement en vue des deux rencontres amicales face à la Serbie et la Colombie fin janvier. Berhalter, 51 ans, est le premier Américain à avoir été joueur et entraîneur de l'équipe américaine de football. Son bilan à la tête du Team US Soccer depuis décembre 2018 est de 37 victoires, 11 défaites, 12 partages.