Trois matchs de suspension confirmés pour Lewandowski

Le Tribunal arbitral du sport espagnol (TAD) espagnol a confirmé mercredi la suspension de trois matchs infligée à l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski. Comme la sanction a été mise en suspens la semaine dernière par une décision de la Commission des litiges, le Polonais a participé au derby contre l'Espanyol.

Le 8 novembre, lors du dernier match de championnat avant la Coupe du monde, Lewandowski a reçu deux cartons jaunes en une demi-heure contre Osasuna. Il a s'est ensuite mouché le nez en quittant le terrain. Ce geste a été considéré comme un manque de respect envers l'arbitre Jesus Gil Manzano. Ce qui lui a valu deux journées de suspension supplémentaire à celle automatique d'un match. Selon Lewandowski, le geste s'adressait à l'entraîneur Xavi, et non à l'arbitre. Alors que la Commission des litiges ne s'était pas prononcée, le TAD a confirmé la suspension, qui verra Lewandowski manquer les matchs contre l'Atlético Madrid (dimanche), Getafe (22 janvier) et Gérone (29 janvier). Les Catalans peuvent encore faire appel de la décision.