EuroCoupe - Castors Braine gagne largement le match aller des seizièmes de finale face à Ormanspor

(Belga) Le Castors Braine a battu la formation turque d'Ormanspor 90-62 (mi-temps 31-34) en match aller des barrages (seizièmes de finale) de l'EuroCoupe de basket féminin, mercredi soir au stade Gaston Reiff. C'est donc avec un avantage de 28 points que les Brainoises aborderont le match retour mercredi prochain (11 janvier) à Ankara.

Après une première mi-temps équilibrée, les Brabançonnes wallonnes ont fait la différence par la suite gagnant les deux quarts suivants 29-17 et 30-11. La Slovène Aleksandra Kroselj a été la figure de proue des Castors empilant 23 points (8/12 au tir dont 5/9 à 3 pts), 7 rebonds, 3 assists et 2 interceptions. Reka Lelik a ajouté 12 points, 8 rebonds et 6 passes et Miriam Uro-Nile 14 points. En cas de qualification, Castors Braine rencontrera le vainqueur d'Estudiantes Madrid-UFAB Angers en huitièmes de finale (26 janvier-1er février) L'autre équipe belge qualifiée pour ces seizièmes de finale, Namur, accueille ce jeudi 5 janvier les Roumaines de Sepsi. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en huitièmes de finale au lauréat du duel entre l'ASVEL VIlleurbanne (avec Julie Allemand) et Gdynia. (Belga)