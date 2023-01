Le second slalom de Zagreb annulé, la chasse au record de Shiffrin repoussée

(Belga) Le second slalom de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévu à Zagreb jeudi est annulé en raison "des températures élevées et du vent", a annoncé la fédération internationale de ski (FIS).

Victorieuse mercredi du premier slalom, son 81e succès en Coupe du monde, l'Américaine Mikaela Shiffrin pouvait égaler dans la capitale croate le record féminin de victoires sur le circuit mondial détenu par sa compatriote Lindsey Vonn (82). La chasse au record de Shiffrin devrait reprendre samedi et dimanche, avec deux géants programmés à Kranjska Gora en Slovénie. Des températures particulièrement douces sont constatées dans une partie de l'Europe depuis plusieurs semaines et entravent la saison de sports d'hiver, pour les touristes ou pour les sportifs internationaux. Les slaloms disputés mercredi à Zagreb (dames) et à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, (messieurs), deux stations de basse altitude, l'ont été sur des pistes dégradées, dans un paysage dénué de neige. (Belga)