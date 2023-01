Petit saut, descente rapide, passage en arrière: Tadej Pogacar s'éclate dans une station de ski en Italie (vidéo)

Tadej Pogacar est en vacances. Le coureur slovène prépare sa saison en prenant d'abord un bon bol d'or. Il a ainsi dévoilé une vidéo de ses vacances dans la station de ski italienne de Livigno, où il est accompagné de sa compagne Urska Zigart.

Et visiblement, Pogacar se sent très bien sur des skis. On le voit ainsi réussir un joli saut ou skier en arrière, tout en faisant une descente à bonne allure. Reste à espérer que rien de mal ne se passe.