Ysaline Bonaventure face à Rebeka Masarova en demi-finales du tournoi WTA 250

(Belga) Ysaline Bonaventure sera opposée à l'Espagnole Rebeka Masarova en demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Vendredi, la Stavelotaine, 95e mondiale et issue des qualifications de cette épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, s'est hissée dans le dernier carré en battant en deux sets 6-4, 6-2 face la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 40), tête de série N.3. Egalement issue des qualifications, Rebeka Masarova (WTA 130) a ensuite rejoint Ysaline Bonaventure en écartant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 151) en deux sets serrés, (7-6 (7/4), 7-6 (7/2). Ce sera le second duel entre Ysaline Bonaventure, 28 ans, et Rebeka Masarova, 23 ans. L'Espagnole avait battu la Belge 6-4, 6-3 en finale du tournoi ITF d'Hambourg l'an dernier sur terre battue. (Belga)