Championne du Monde et d'Europe d'heptathlon, Nafi Thiam est élue Sportive belge de l'année

Favorite incontestée au titre, Nafissatou Thiam est bien repartie avec le trophée de la Sportive de l'année 2022. Elle succède à Nina Derwael au palmarès, Sportive de l'année 2021 après sa médaille d'or remportée aux Jeux Olympiques. Bravo Nafi !

Nafi Thiam, la plus grande étoile de l'histoire de l'athlétisme féminin en Belgique, a été élue Sportive belge de l'année 2022, vendredi soir à Anvers. Elle a remporté le référendum organisé chaque année par Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Sacrée en un mois de temps cet été, championne du monde à Eugene et championne d'Europe à Munich de l'heptathlon, la Namuroise de 28 ans a confirmé de manière éclatante son second titre olympique glané à Tokyo en 2021. Malheureusement pour Thiam, c'est une autre championne olympique la gymnaste artistique Nina Derwael qui avait été élue en 2021 Sportive de l'année au terme de cette année olympique déplacée de douze mois en raison de la pandémie de Covid.

Thiam a totalisé 6.947 points au bout des sept épreuves le 19 juillet aux Mondiaux américains, son second meilleur total en carrière, derrière ses 7.013 points de Götzis en 2017, et le plus élevé dans un grand championnat. Elle a ainsi retrouvé un titre qu'elle avait dû céder en 2019 à Doha à l'Anglaise Katarina Johnson-Thompson. Un mois plus tard, 18 août en Bavière, elle trouva encore l'énergie pour gagner avec 6.628 points malgré une seconde journée de compétition difficile. De quoi présenter désormais un palmarès riche de deux titres mondiaux et continentaux qui s'ajoutent aux deux médailles d'or olympiques. Elle est la seule athlète belge à avoir été championne du monde en plein air et à avoir remporté deux titres olympiques.

Grâce à ses performances, Thiam figurait cette année parmi les trois finalistes pour le titre d'athlète européenne de l'année. Il est finalement revenu à la coureuse néerlandaise Femke Bol.

Thiam a été élue par 947 voix devant la coureuse cycliste Lotte Kopecky, 27 ans, qui s'est adjugé sur la route les victoires aux Strade Bianche et au Tour des Flandres et pris la 2e place au championnat du monde. Sur la piste, l'Anversoise a revêtu les maillots arc-en-ciel de la course par élimination et du Madison (avec Shari Bossuyt) et gagné les titres européens de la course aux points et de celle par élimination. Elle a recueilli 720 points.

La patineuse artistique Loena Hendrickx complète le podium avec 359 unités. Sacrée vice-championne du monde, la Campinoise de 23 ans a réalisé la meilleure performance jamais réalisée individuellement par un ou une Belge. Le couple Micheline Lannoy et Pierre Baugniet, sacrés champions olympiques en 1948 à Saint-Moritz, avaient remporté deux titres mondiaux en 1947 et 1948. Hendrickx a aussi terminé 4e de l'Euro et 8e des JO de Pékin.

Nafi égale le record de Justine Henin

Nafi avait déjà été couronnée en 2014, quand elle était montée sur son premier podium chez les seniors sur la 3e marche de l'Euro de Zurich, puis en 2016, année de son premier sacre olympique, et en 2017, année de sa première couronne mondiale en plein air. Thiam rejoint une autre légende du sport belge du XXIe siècle : Justine Henin. La joueuse de tennis, elle aussi originaire de la province de Namur, a également été choisie comme meilleure sportive dans notre pays à quatre reprises (2003, 2004, 2006, 2007). Seules désormais la judoka Ingrid Berghmans (1980,1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1988,1989) et la joueuse de tennis Kim Clijsters (1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011), avec huit consécrations, la précèdent au classement du plus grand nombre de titre de Sportive de l'année dans notre pays