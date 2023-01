Remco Evenepoel, avec le maillot de champion du monde, sait qu'il sera surveillé: "J'ai fait une erreur en le prenant, peut-être", rigole-t-il

Installé en Espagne depuis plusieurs semaines maintenant, Remco Evenepoel profite de la vie au soleil, même s'il avoue que "parfois, les frites me manquent".

Du côté des ambitions pour la saison 2023 et de sa participation au Giro, Remco se veut prudent. "Il y a plus de risques de pluie, de températures basses, la troisième semaine sera dure, mais on verra, j'ai encore du temps pour me préparer".

La découverte du Tour de France sera donc pour l'année prochaine et le champion du monde s'en satisfait. "C'était le plan depuis l'année dernière. Pour moi, je mets les trois Grands Tours au même niveau. Chaque année, on va simplement regarder lequel me convient le mieux".

Même avec la perspective d'une dernière étape en contre-la-montre en 2024, à Nice, du côté du Tour de France, Evenepoel se montre patient. "Même s'il y a un contre-la-montre à la fin, ça n'est pas dit que le reste du parcours va me convenir, on verra ce que donne l'entièreté du parcours".

Champion du monde, le Belge sait également qu'il sera observé. "J'ai fait l'erreur de le prendre !", blague-t-il. "Ça n'est pas du tout une erreur évidemment, j'en suis fier, je vais essayer de profiter de chaque instant passé sous ce maillot".