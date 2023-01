Pour son premier match de 2023, le Standard arrache un match nul face à Saint-Trond

Pour l'ouverture de la 19ème journée de championnat, le Standard a pris un point face à Saint-Trond.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par Daichi Hayashi, attaquant japonais de Saint-Trond, à la 62e minute. C'est seulement en fin de match que le Standard est parvenu à percer la défense trudonnaire, via un but de Perica sur une erreur adverse, dans le temps additionnel.

Après cette rencontre, le Standard reste englué à la 6e place du championnat. Saint-Trond, lui, reste pour l'instant dans les places de PO2, avec sa 8eme place.