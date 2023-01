Gala du Sport - Le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks est l'Espoir de l'année

(Belga) Le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks a été récompensé du prix de l'Espoir de l'année 2022, vendredi soir à Anvers. Le citoyen d'Abolens, près de Hannut, a remporté le référendum annuel organisé par Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Âgé de 19 ans, il s'est distingué cette année en remportant le Tour d'Avenir, le 28 août, le Tour de France réservé aux Espoirs, les coureurs de moins de 23 ans à l'occasion de sa première saison chez les professionnels qu'il a disputée au sein de la formation allemande BORA-hansgrohe. Sa victoire a été très serrée. Il a obtenu 475 points pour 455 à l'haltérophile Nina Sterckx, 20 ans, première Belge à devenir championne du monde juniors en moins de 55 kg le 3 mai à Heraklion en Grèce. Sterckx, qui a aussi décroché l'or européen chez les juniors en octobre à Durrës et trois médailles de bronze en moins de 55 kg à l'Euro seniors de Tirana (Albanie). Cinquième des JO de Tokyo l'an dernier en moins de 49 kg, Sterckx évolue aussi dans cette catégorie olympique chez les seniors (sa catégorie naturelle des moins de 55 kg n'est pas olympique). Elle a pris la 6e place des Mondiaux de Bogota début décembre. La troisième place est revenue au joueur de tennis Gilles Arnaud Bailly, 17 ans. Le finaliste des tournois du Grand Chelem de Roland-Garros et de l'US Open juniors, champion d'Europe U18 et N.1 mondial chez les juniors fin novembre, a recueilli 429 points. Cian Uijtdebroeks succède au palmarès de l'Espoir de l'année à un autre coureur cycliste Thibau Nys.