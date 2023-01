Gala du Sport - La cavalière de dressage Michèle George est l'athlète paralympique de l'année

(Belga) La cavalière de dressage Michèle George est l'athlète paralympique e l'année 2022. Elle a remporté le référendum annuel organisé par sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs, vendredi soir à Anvers.

L'Ostendaise de 49 ans, qui est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a obtenu 469 points grâce à ses deux victoires (individuel et freestyle) en Grade V aux championnats du monde de Herning, au Danemark, au mois d'août avec son cheval Best of 8, ses 3e et 4e sacres mondiaux. Michèle George qui a subi un grave accident d'équitation en 2008, après quoi elle a développé une paralysie de la jambe gauche, avait remporté deux titres paralympiques (individuel et freestyle) l'an dernier à Tokyo. Le coureur cycliste Ewoud Vromant, 38 ans, s'est classé 2e avec 435 points. Vromant, qui est amputé de la totalité de la jambe droite, a établi un nouveau record de l'Heure (46,521 km), en classe MC2 (hémiplégie modérée (droite ou gauche), amputation fémorale sans utilisation de prothèse et amputations multiples assimilées le 19 décembre à Granges (Suisse) et était devenu champion du monde de contre-la-montre à Baie-Comeau (Canada). Le pongiste Laurens Devos a échoué de peu à la 3e place avec 433 points. George, qui succède au palmarès à l'athlète en fauteuil Peter Genyn, enlève son deuxième titre de Paralympique de l'année après 2014. (Belga)