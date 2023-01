Gala du Sport - Les Tornados sacrés Equipe de l'année

(Belga) Le relais masculin du 4x400 m d'athlétisme, les Belgian Tornados, a été sacré Equipe de l'année 2022, à l'issue du référendum annuel organisé par Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs. La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi soir à Anvers.

L'équipe coachée par Jacques Borlée est montée sur le podium des trois plus grandes compétitions de l'année avec dans l'ordre chronologique l'or aux championnats du monde en salle de Belgrade, en mars, le bronze aux championnats du monde en plein air de Eugene en juillet, et l'argent aux championnats d'Europe de Munich en août. Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Jonathan Sacoor se sont relayés pour disputer leurs 28e, 29e et 30e finales, ajouter trois médailles et porter à seize le nombre de podiums internationaux des Tornados depuis 2008 et leur création sous la houlette de la famille Borlée. Les Tornados ont récolté 640 points et devancé au classement l'équipe de football de l'Union Saint-Gilloise (525), vice-championne de Belgique après avoir été promue la saison précédente de 2e division, et la sélection masculine belge de cyclisme aux championnats du monde (390). Les Tornados avaient déjà obtenu cette distinction d'Equipe de l'année en 2009, 2010 et 2011. Ils succèdent au palmarès au Red Lions de hockey. (Belga)