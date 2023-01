Les Belges à l'étranger - Strasbourg et Sels s'inclinent aux tirs au but en Coupe de France

(Belga) Vendredi soir, Strasbourg n'a pas survécu aux 32e de finale de la Coupe de France. Angers a fait preuve de plus de sang-froid lors de la séance de tirs au but 4-5, alors que le score était toujours de 0-0 après 90 minutes.

Matz Sels a effectué une belle parade pour les hôtes, qui n'ont pas réussi à faire une percée dans leur propre Stade de la Meinau. Les tirs au but ont permis de départager les deux équipes. Strasbourg en a raté deux, tandis qu'Angers en a manqué un seul. Sels et ses coéquipiers, qui occupent l'avant-dernière place de la plus haute division française de football, sont déjà éliminés de cette Coupe de France. (Belga)