Dakar 2023 - Le motard Jérome Martiny est "mort de fatigue et complètement trempé"

(Belga) Jérome Martiny (Husqvarna) a terminé 35e de la sixième étape du Dakar dans la catégorie des motos. Au classement général, le Belge est remonté à la 36e place. Cependant, après l'étape du jour, il n'a pas parlé de classement, mais il a plutôt exprimé son désarroi. "Je suis mort de fatigue et complètement trempé." Le jour le plus long du Dakar est devenu encore plus long après les ajustements. Martiny a passé 14 heures sur la moto et parcouru près de 1.000 km.

Le Dakar, qui s'annonçait déjà difficile, est d'autant plus compliqué avec ces conditions météorologiques pluvieuses. En plus, le Dakar de cette année compte deux étapes de plus que l'année dernière et la journée de repos ne sera pas le samedi, mais le lundi. Selon Jérome Martiny, de nombreux coureurs sont "au bout de leurs vies" et il en fait partie. "Après 14 heures de moto et plus de 1.000 km parcourus, je viens de rentrer au bivouac de Riyad. C'est Bagdad, il n'y a pas d'autres mots. Je suis mort de fatigue et je suis complètement trempé." Martiny s'est également plaint de l'organisation: "on nous a fourni un roadbook improvisé dont les 20 derniers kilomètres n'étaient pas corrects. Pendant une heure, on a tourné en rond. En plus de ça, il faisait nuit noire. Vraiment, je n'en peux plus. On est tous épuisés." L'organisation a finalement décidé d'annuler l'étape de samedi en raison des conditions climatiques et de la fatigue des pilotes. "Demain, ils voulaient d'abord que nous fassions une sorte d'étape marathon, mais c'est annulé. Ce soir, nous aurons plus d'informations. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici tout est sous eaux, c'est très dangereux." (Belga)