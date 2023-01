BNXT League - Anvers s'impose sur le fil à Mons

(Belga) Anvers s'est imposé 75-77 à Mons, vendredi, lors de la 13e journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Anvers dominait la première période, menant de 8 points (11-19) après 10 minutes et de 11 (27-38) à la pause. L'avance des Anversois montait à 12 unités (47-59) au terme du troisième quart. Mons revenait progressivement à la hauteur de son adversaire dans le dernier quart et, après un partiel de 15-2, égalisait à 70-70. Spencer Butterfield signait alors un trois points pour replacer les Giants aux commandes. Anvers ne lâchait plus son avantage et l'emportait 75-77. Charles Moore a mis 19 points pour Mons, Reggie Upshaw a terminé avec 18 points pour Ostende. Au classement, Anvers pointe au sixième rang avec 6 victoires et 4 défaites. Mons suit avec 5 victoires pour 6 défaites. (Belga)