Jupiler Pro League - Le Standard sauve un point in extremis face à Saint-Trond

En première période, l'avantage a d'abord été du côté de Saint-Trond avec un tir cadré de Smets (3e). Cependant, les Rouches ont vite repris le match à leur compte en multipliant les occasions sans jamais réussir à les cadrer. Bokadi a manqué un tir (11e) et Laifis a vu sa tête passer au-dessus de la cage de Schmidts (19e). Après la demi-heure de jeu, Balikwisha n'est pas passé loin du but, mais c'était à nouveau hors cadre (35e). Après la pause, la dynamique n'a pas changé. La possession est restée liégeoise et Saint-Trond a joué très bas. Le Standard, qui a fait preuve d'un véritable manque de finition, a enchaîné les corners sans jamais créer le danger. Après l'heure de jeu, Saint-Trond a réussi son premier contre qui a parfaitement été converti par le Japonais Daichi Hayashi (61e). À l'entame du dernier quart d'heure, les Rouches ont redoublé d'intensité avec un coup franc tiré par Zinckernagel, mais intercepté par Smets (75e). Dans les temps additionnels, les Liégeois ont finalement trouvé les filets de Saint-Trond grâce à une attaque bien construite et, après une interception manquée de Bauer, finalisée par Perica (90+2e). Au classement, le Standard reste 6e avec 30 points. Alors que Saint-Trond double provisoirement Louvain et le Cercle de Bruges et rejoint Westerlo (7e avec 27 points). (Belga)