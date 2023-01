Premier League - Southampton recrute le Croate Mislav Orsic

(Belga) Southampton a recruté l'international croate Mislav Orsic, qui évoluait au Dinamo Zagreb. Il a signé un contrat de deux ans et demi avec les 'Saints', a confirmé vendredi la lanterne rouge de Premier League.

Orsic, 30 ans, s'est illustré lors du récent Mondial au Qatar, où il a joué six matchs avec la Croatie. Il a notamment marqué le but du 2-1 dans le match pour la troisième place, assurant la médaille de bronze à la Croatie. Orsic évoluait depuis 2018 au Dinamo Zagreb. Cette saison, il avait mis 13 buts (dont deux en Ligue des Champions) et délivré 8 assists en 27 rencontres. Southampton, l'équipe de Roméo Lavia, occupe la 20e et dernière place de la Premier League avec 12 points. (Belga)