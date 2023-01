"Comme s'il avait bu": David De Gea fait n'importe quoi avec le ballon et encaisse un but incroyable (vidéo)

Manchester United s'est imposé 3-1 vendredi soir face à Everton dans le cadre des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. Amadou Onana a joué toute la rencontre pour les 'Toffees'.

Antony (4e) a directement mis le feu aux poudres au Old Trafford grâce à une passe bien donnée de Rashford. Quelques minutes après, David de Gea a mal négocié un ballon, ce qui a permis à Conor Coady (14e) de pousser le ballon dans les filets. Après vingt minutes de jeu, Onana a fait appel au staff médical à la suite d'un problème physique. L'international belge s'est vite relevé et a poursuivi la rencontre sans problème. Après la pause, une attaque des Red Devils a été mal déviée par Conor Coady (52e) qui a marqué dans son propre but.

À l'entame du dernier quart d'heure, Everton a marqué une deuxième fois grâce à Dominic Calvert-Lewin, mais le VAR en a décidé autrement. L'attaquant était en position de hors-jeu (74e). Dans les temps additionnels, Ben Godfrey a commis un tacle fautif dans la surface de réparation qui a donné un penalty. Marcus Rashford (90+7e) l'a converti et a permis aux Red Devis de clôturer la rencontre avec une avance de deux buts.

Après la rencontre, Roy Keane est tout de même revenu sur l'énorme boulette de David De Gea. Et le consultant d'ITV n'a pas manqué de tailler l'Espagnol, ne comprenant visiblement pas une telle errance. "Ecoutez, c’est une erreur choquante, une erreur horrible de la part d’un gardien de but international. C’est comme s’il avait bu quelques verres. C’est comme si un joueur de champ était entré dans le but. On parle d’un gardien qui, il n’y a pas si longtemps, était l’un des meilleurs dans le jeu au pied. Je ne sais pas ce qui s’est passé", a fustigé Keane, visiblement particulièrement énervé par ce but.

Heureusement pour United, cela n'a pas prêté à conséquence.