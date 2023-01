Le nouveau gardien de Manchester United arrive 6 mois en retard après s'être cassé la main sur la frappe de son nouvel équipier (vidéo)

Le voilà: Jack Butland est un joueur de Manchester United. Le portier de 29 ans a enfin obtenu son sésame et s'est engagé jusqu'en fin de saison en faveur des Red Devils, qui cherchaient une nouvelle doublure pour David De Gea. Doublure qui aurait dû arriver au club l'été dernier, mais un énorme coup du sort en a décidé autrement.

En effet, l'Anglais avait tout bouclé avec United, mais lors d'un match de pré-saison entre Crystal Palace et son futur club, il s'est cassé la main. Comment ? En arrêtant un envoi d'Anthony Martial, qui est désormais son coéquipier. Selon The Athletic, cette blessure a fait échouer les négociations et United a dû patienter, Butland se remettant seulement de cette sérieuse blessure.

On donnerait beaucoup pour être présent aux retrouvailles entre les deux hommes.