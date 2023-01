Il devait faire équipe avec John Cena: Justin Bieber a failli devenir catcheur en 2014

Justin Bieber aurait pu s'offrir une deuxième carrière. Si l'Américain a percé dans le monde de la musique, une information révélée par un ancien grand catcheur, Paul Wight, plus connu sous le nom de Big Show, nous apprend que la star aurait aussi pu entrer sur le ring il y a quelques années.

En effet, la WWE, la ligue la plus prestigieuse de la discipline, avait prévu une apparition de la star américaine pour un combat unique. Le tout en 2014. "Le plan, c'était de l'associer à John Cena, à moi (Big Show) et de l'opposer aux Wyatts pendant le Summerslam", a annoncé Paul Wight dans un podcast. "Justin Bieber avait déjà accepté, il était excité et voulait apprendre à nos côtés. C'était vraiment très sérieux", a-t-il poursuivi.

L'affaire n'a pas été bouclée, la faute à la WWE, qui n'a pas bien mesuré le potentiel de cette apparition. "L'un des décisionnaires nous a dits qu'il ne voyait pas le lien avec notre audience. Est-ce que vraiment, il est possible de ne pas imaginer le nombre de spectateurs que Justin Bieber aurait amené pour ce match ? Je crois que la WWE était même prête à promouvoir son album", a raconté Wight.

Justin Bieber n'a finalement jamais combattu. On a frôlé un coup de buzz incroyable.