Il s'est donné à fond: un cycliste fait 1.003 km à vélo pour rendre hommage à Lionel Messi (vidéos)

Tammat Bil Khoar est un cycliste plus que passionné. Originaire du Bangladesh, Tammat est spécialiste des longues distances, ayant déjà relevé des défis sur des parcours allant de 1.000 à 4.000 kilomètres. Au-delà de ça, il est un grand fan de football et de Lionel Messi.

Pour lui rendre hommage, il a donc imaginé un nouveau défi: parcourir 1.003 kilomètres le plus rapidement possible. 1.003 comme le nombre de matchs joués par Messi dans sa carrière. Un défi réussi, avec un voyage de 9 jours achevé en fin de semaine. "Le message que je voulais donner aux gens, c'est de ne pas abandonner leur rêve, de tout donner. Messi a dû jouer plus de mille matchs pour gagner la Coupe du monde", a lancé Tammat Bil Khoar chez Santa Fe Canal.

Pour continuer dans la même lignée, il affirme vouloir désormais faire le chemin entre Rio Gallegos et Rosario, en Argentine. Pour un total de 2600 km, rien que ça.