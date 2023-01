Sandrine Tas, malade, se retire avant le 3000 m à l'Euro de patinage de vitesse

(Belga) Sandrine Tas, malade, s'est retirée des championnats d'Europe de patinage de vitesse toutes distances avant le 3.000 m, dernière épreuve dames au programme de samedi à Hamar, en Norvège.

Sandrine Tas avait pris le départ de la première course, le 500 m, qu'elle a fini en 5e position en 40.35, avant de décider de ranger ses patins au placard. "Cela fait deux jours que j'ai des maux de ventre", a déclaré Sandrine Tas samedi à Belga. "Cela allait encore sur 500 m, le chrono n'était pas le meilleur mais je ne peux pas me plaindre du classement". L'Ostendaise a ensuite préféré se retirer. "Il est préférable de ne plus patiner. La saison est encore longue. Je veux me concentrer sur ma récupération, avant les championnats du monde". (Belga)