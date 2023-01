Superprestige - Van Aert s'offre un 7e succès cette saison à Gullegem

(Belga) Wout van Aert a décroché, samedi à Gullegem, son septième succès de la saison. Le champion de Belgique a aussi terminé trois fois à la deuxième place, et peut être satisfait au sortir d'une série de dix cross. "Les deux dernières semaines se sont très bien passées", a confirmé Van Aert après sa victoire.

"J'ai décroché quelques belles victoires, comme à Diegem où c'est toujours difficile de gagner pour moi, mais où cet hiver, j'ai réussi. A présent, je gagne aussi à Gullegem pour la première fois, donc je peux être très content. Tout le monde me désignait comme grand favori avant, mais tu dois toujours y arriver ensuite." Van Aert a fait la différence dans le 5e tour. "Au début, j'avais connu quelques difficultés avec le parcours. Il était glissant à cause de la pluie et ce n'était pas facile de faire du cross. J'aurais préféré rester plus longtemps dans les roues avec ce vent, mais c'était finalement plus difficile et il me semblait mieux de tracer mes propres lignes." Après avoir attaqué, il a pris 12 secondes à Iserbyt en peu de temps et a filé vers sa septième victoire de la saison. Dimanche, il s'alignera à Zonhoven. (Belga)