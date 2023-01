Débuts attendus de Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien le 22 janvier

(Belga) L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo devrait débuter dans le championnat de football d'Arabie saoudite avec Al-Nassr le 22 janvier, a indiqué samedi une source proche du club saoudien à l'AFP.

Ronaldo, 37 ans, va pouvoir s'aligner avec son nouveau club après que celui-ci a mis fin au contrat du Camerounais Vincent Aboubakar pour se conformer au nombre de maximum de huit joueurs étrangers fixés par la fédération saoudienne. Il sera donc disponible pour disputer sa première rencontre avec son nouveau club le 22 janvier à domicile contre Ettifaq. Il doit d'ici-là purger une suspension de deux matches imposée en novembre alors qu'il jouait encore avec Manchester United en championnat d'Angleterre. "Al-Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit", a indiqué une source proche du club saoudien. Ronaldo peut ainsi figurer sur la feuille du match prévu vendredi prochain contre Al Ta'ee pour lequel il sera donc suspendu. "Il aura alors respecté une suspension et se conformera à l'autre contre Al Shabab" le 14 janvier, a-t-on précisé de même source. Celle-ci n'a toutefois pas confirmé le départ d'Aboubakar, 30 ans, pour Manchester United, précisant qu'il était désormais libre et pouvait négocier avec n'importe quel club. Ronaldo, quintuple Ballon d'or, s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien pour des émoluments estimés à 200 millions d'euros sur la durée de son contrat. Accueilli mardi par 25.000 spectateurs au stade Mrsool Park de Ryad, Cristiano Ronaldo a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse aux records.