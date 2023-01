Serie A - La Juventus bat l'Udinese et aligne un 8e succès de rang

(Belga) La Juventus a aligné une huitième victoire consécutive dans le championnat d'Italie de football en battant l'Udinese 1-0, samedi, lors de la 17e journée.

Le match a été précédé par un hommage à Gianluca Vialli, ancien capitaine de la Juventus, décédé vendredi à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Comme mercredi sur le terrain de la Cremonese (0-1), les 'Bianconeri' ont fait la différence en fin de match: à la 86e minute, Federico Chiesa, de la gauche, centrait pour Danilo qui n'avait qu'à pousser le ballon dans le but vide. Depuis sa défaite 2-0 à l'AC Milan le 8 octobre, la Juventus a gagné tous ses matchs sans encaisser. Elle prend provisoirement la 2e place avec 37 points, un de plus que l'AC Milan, qui recevra l'AS Rome dimanche, et 4 de moins que Naples, qui rendra visite à la Sampdoria. Après un excellent début de saison, l'Udinese connait une période plus difficile et connait un neuvième match sans victoire de suite. Les Frioulans occupent la 8e position avec 25 points.