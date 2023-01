NFL: la santé du joueur des Bills continue de s'améliorer

Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin, dont "les fonctions neurologiques sont excellentes" selon ses médecins, continue de faire des progrès dans son rétablissement, cinq jours après son arrêt cardiaque pendant un match de la NFL, a indiqué son club samedi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Hamlin a été désintubé et, depuis, respire de nouveau seul. Il a même pu parler à ses coéquipiers et son entraîneur, mais il "demeure dans un état critique", rappelle le communiqué des Bills.

Le défenseur de 24 ans avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi, à la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors du match de saison régulière contre les Bengals.

Hamlin, qui s'était écroulé juste après s'être relevé de cette action, avait rapidement été pris en charge et réanimé sur le terrain, avant d'être hospitalisé au centre médical de l'université de Cincinnati (UCMC).

Une séquence impressionnante vue par des millions de téléspectateurs assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer subitement réduit au silence. Les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes.

La NFL, qui avait suspendu le match Bills-Bengals sine die après le drame survenu sur la pelouse, a finalement décidé de l'annuler jeudi soir, en concertation avec les deux équipes et le syndicat des joueurs (NFLPA).

En revanche, la dernière journée de la saison régulière est bien maintenue ce week-end et les Bills, revenus à l'entraînement, recevront les Patriots de New England dimanche.

Des hommages ont déjà été rendus ce samedi, en marge de la rencontre à Las Vegas, entre les Raiders et les Chiefs.

Les joueurs et le personnel du stade Allegiant portaient des t-shirts avec l'inscription "Love for 3 Damar" ("de l'amour pour Damar", avec son numéro de maillot). Le quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes, arborait lui un sweat à capuche avec écrit "Hamlin Strong" (Hamlin sois fort) dans le dos et une image du joueur.