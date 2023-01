WTA Hobart - Maryna Zanevksa accède au tableau final

(Belga) Maryna Zanevska a réussi à intégrer le tableau final du tournoi de tennis WTA 250 de Hobart, tournoi sur surface dure dotée de 259.303 dollars. Dimanche, Zanevska, 81e joueuse mondiale et tête de série N.7 des qualifications, a battu la Slovaque Kristina Kucova au deuxième et dernier tour du tableau préliminaire (6-4, 6-1) après une heure et 14 minutes de jeu.

Elise Mertens (WTA 29), 2e tête de série, Alison Van Uytvanck (WTA 72) et Ysaline Bonaventure (WTA 95), qui a atteint les demi-finales cette semaine à Auckland, sont directement intégrées au tableau final à Hobart. Mertens et Bonaventure débuteront face à une qualifiée. Van Uytvanck sera opposée à la Polonaise Magda Linette (WTA 48), 7e tête de série. (Belga)