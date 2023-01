Jupiler Pro League - Le choc Genk/Club Bruges et le derby Anderlecht/Union au menu ce dimanche

(Belga) Deux affiches figurent au menu de ce dimanche lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football: le choc entre le leader, Genk, et le champion en titre, le Club Bruges, désormais entraîné par l'Anglais Scott Parker, et le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise.

A 13h30, Genk, solide leader, recevra le Club Bruges. Impressionnant durant la phase aller, avec une seule défaite lors de la première journée contre... Bruges, Genk a trébuché à Courtrai (1-0) lors la reprise après le Mondial au Qatar. Les Limbourgeois trônent toujours en tête du championnat, avec 46 points, 7 de plus que leurs plus proches poursuivants, l'Union et l'Antwerp, qui a gagné 2-0 contre La Gantoise samedi. Le Club pointe au quatrième rang avec 34 unités. Pour les Brugeois, qui restent sur trois matchs sans victoire en championnat et une douloureuse élimination en Coupe contre Saint-Trond (1-4), il s'agira du premier match du nouvel entraîneur Scott Parker, nommé le 31 décembre en remplacement de Carl Hoefkens. A 18h30, place au derby entre Anderlecht et l'Union. Les Jaune et Bleu ont remporté les cinq duels entre les deux équipes depuis leur retour en première division, les quatre joués l'an passé et la manche aller cette saison. Les Unionistes voudront poursuivre cette série afin de confirmer leur suprématie dans la capitale depuis deux ans et, surtout, conforter leur place dans le top-4 en vue d'une deuxième participation aux Champions playoffs. Seulement onzièmes du classement avec 23 points, les Mauve et Blanc auront l'objectif de confirmer les bonnes impressions laissées par les premières sorties depuis la prise de fonction de Brian Riemer. Avec un succès, Anderlecht reviendrait aux portes du top-8, qui donne accès aux Europe playoffs. Deux autres rencontres se joueront dimanche, Zulte Waregem/Malines à 16h00 et Oud-Heverlee Louvain/Courtrai à 21h00.