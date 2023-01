PGA Tour - Collin Morikawa prend une option sur le tournoi des Champions

(Belga) L'Américain Collin Morikawa a confirmé sa domination au Tournoi des champions, premier rendez-vous du circuit nord-américain PGA de ce début d'année doté de 15 millions de dollars, samedi sur le parcours de Plantation à Kapalua sur l'île de Maui à Hawaï. Il compte désormais six coups d'avance sur trois rivaux après une carte de 65 venue s'ajouter à deux autres journées sans faute (64, 66). Le 11e joueur mondial a réalisé 6 birdies et un eagle pour rendre une carte de 8 sous le par.

Alors qu'il ne reste que 18 trous à jouer, le quintuple vainqueur sur le tour PGA (dont deux Majors : Championnat PGA 2020 et British Open 2021) a relégué à six longueurs l'Anglais Matthew Fitzpatrick, lauréat du dernier US Open, et les Américains Scottie Scheffler, le N.2 mondial, et J.J. Spaun, plus modeste 88e mondial.