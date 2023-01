Une boulette monumentale: Alisson coûte la victoire à Liverpool à cause d'une bévue incroyable (vidéo)

Une vidéo qui rassurera tous les gardiens amateurs.

Alors que Liverpool et Wolverhampton étaient aux prises en 32ème de finale de la Coupe d'Angleterre, Alisson, le gardien des Reds, nous a offert une boulette assez extraordinaire. Devant au score grâce à des buts de Nunez et de Salah, qui avaient répondu à l'ouverture du score des Wolves, Liverpool va se voir être contraint au nul à cause de son gardien brésilien.

Recevant une passe en retrait anodine, Alisson Becker s'emmêle un peu les pinceaux et envoie une passe tout droit sur l'attaquant adverse, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Incroyable.

De Gea peut s'endormir tranquille : il n'était pas le seul à s'être mal réveillé.