WTA Adelaïde - La Bélarusse Aryna Sabalenka enlève son 11e titre, le premier depuis dix-neuf mois

La jeune Tchèque de 18 ans, Linda Noskova, lauréate de Roland-Garros juniors en 2021 et seulement 102e au classement de la WTA, n'est pas parvenue à créer une nouvelle surprise en finale au premier tournoi WTA 500 d'Adelaïde, dimanche en Australie. Elle a bien résisté mais s'est inclinée 6-3 et 7-6 (7/4) après 1h43 de jeu devant Aryna Sabalenka, 5e mondiale et 2e tête de série.

La Bélarusse de 24 ans, finaliste du dernier Masters, a ainsi ajouté un 11e titre à son palmarès à l'issue de sa 19e finale sur le circuit majeur du tennis féminin. L'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens n'avait plus gagné de tournoi depuis le 8 mai 2021 à l'occasion du WTA 1000 de Madrid. Noskova, qui disputait sa première finale en carrière dans cette épreuve jouée sur dur et dotée de 826.837 dollars, avait éliminé cette semaine deux top 10 : la Russe Daria Kasatkina (WTA 9), au premier tour, et surtout la Tunisienne Ons Jabeur (N.2), samedi en demi-finales. Elle devrait figurer à la 56e place mondiale lundi dans le nouveau classement de la WTA.