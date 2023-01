Il fallait faire de la place: Al Nassr se sépare immédiatement d'un joueur... pour pouvoir inscrire Cristiano Ronaldo

Pour pouvoir accueillir Ronaldo, il a fallu faire quelques sacrifices.

A cause d'une suspension de deux matchs reçue lorsqu'il évoluait encore du côté de Manchester United, les débuts de Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr sont toujours retardés. Mais outre cette suspension, le Portugais n'aurait pas pu jouer pour le club saoudien. Pourquoi ? En raison d'une règle dans le championnat qui spécifie qu'un club saoudien ne peut pas avoir plus de 8 étrangers dans son effectif. Or, avec CR7, ça aurait fait 9.

Pour régler le problème, le club saoudien a pris une décision radicale en évinçant tout simplement Vincent Aboubakar, attaquant camerounais, de son effectif. L'agence de presse AFP explique que "Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit".

La place se libère donc et Cristiano Ronaldo pourra bien porter les couleurs de son nouveau projet sportif, Al Nassr.