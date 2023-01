Luke Plapp conserve son titre de champion d'Australie sur route

(Belga) Luke Plapp a remporté son second titre consécutif de champion d'Australie de cyclisme sur route, dimanche à Buninyong. Le coureur d'INEOS-Grenadiers, âgé de 22 ans, s'est révélé le plus fort du groupe du tête. Il lui a faussé compagnie peu avant de rejoindre l'arrivée jugée après 185,6 km de course. Il a devancé de 3 secondes Simon Clarke (Israel-Premier Tech) qui a battu au sprint Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Caleb Ewan (Lotto Dstny) a dû laisser filer le groupe de tête dans le dernier tour et se contenter de 18e place à 5:02. (Belga)