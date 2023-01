Tennis: Fritz offre aux États-Unis la première United Cup

Les États-Unis ont remporté dimanche la première édition de la United Cup, compétition de tennis par équipes mixtes, face à l'Italie grâce au succès de Taylor Fritz devant Matteo Berrettini.

Frances Tiafoe et Jessica Pegula avaient tous deux remporté plus tôt leurs simples, contre Lorenzo Musetti et Martina Trevisan respectivement, pour donner à leur pays une avance confortable dans un affrontement au meilleur de cinq matches.

Fritz a décroché la victoire sur Berrettini, 16e à l'ATP, en s'imposant 7-6 (7/4), 7-6 (8/6) au terme d'un match très serré.

Le N.9 mondial a constamment mis la pression sur le service de l'Italien, obtenant quatre balles de break sur ses deux premiers jeux de service, mais toutes ont été sauvées.

Malgré la domination de Fritz en fond de court, le premier set s'est terminé par un tie-break où l'Américain a pris une avance de 3-0 avant de conclure.

Fritz s'est à nouveau créé une série de balles de break dans le deuxième set, mais Berrettini s'est accroché et le match s'est à nouveau achevé par un tie-break où l'Américain a triomphé.

"C'est incroyable pour l'équipe de gagner cet événement, nous sommes arrivés avec de grands espoirs", a déclaré Fritz.

"Nous sommes vraiment heureux d'être en mesure de remporter le match. Les émotions que l'on ressent quand on gagne sont incroyables", a souligné le vainqueur d'Indian Wells l'an passé.

"Nous avons beaucoup travaillé sur la cohésion de l'équipe cette semaine", a-t-il ajouté.

"Quand nous combinons les gars et les filles des États-Unis, nous sommes si haut dans les classements que cela rend l'équipe beaucoup plus forte", s'est-il réjoui.

S'appuyant sur Jessica Pegula et Madison Keys, les N.3 et N.11 à la WTA, l'équipe américaine a ainsi notamment pu se passer de la 7e mondiale, Coco Gauff, titrée dimanche à Auckland.

Les États-Unis ont écrasé en demi-finale la Pologne dirigée par Iga Swiatek 5-0 avant de s'imposer dans ce nouveau tournoi, qui avait débuté avec 18 nations à Perth, Brisbane et Sydney pour la phase de poules il y a dix jours.