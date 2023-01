Open d'Australie: Quatre Belges joueront les qualifications

(Belga) Deux joueuses et deux joueurs belges disputeront à partir de lundi les qualifications de l'Open d'Australie de tennis à Melbourne, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Zizou Bergs (ATP 129), tête de série N.20, a hérité de l'Australien Jeremy Lin (ATP 990). Kimmer Coppejans (ATP 218) sera aussi aux prises avec un Australien Tristan Schoolkate (ATP 210). Les deux joueurs locaux ont bénéficié d'une invitation pour disputer ces qualifications. Greet Minnen (WTA 225) débutera contre la Suissesse Simona Waltert (WTA 125), tête de série N.20 de ces qualifs. Magali Kempen (WTA 211) jouera son premier match face à la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 118). Il s'agit de gagner trois rencontres dans ces qualifications pour rejoindre le tableau final. Bergs et Kempen joueront leur premier tour ce lundi. Elise Mertens (WTA 29), Alison Van Uytvanck (WTA 72), Maryna Zanevska (WTA 81) et Ysaline Bonaventure (WTA 95), chez les dames, et David Goffin (ATP 53), chez les messieurs, ont été intégrés d'entrée dans le tableau final. (Belga)