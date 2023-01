Dakar 2023: Loeb et Lurquin s'offrent la 8e étape, Al-Attiyah reste en tête au classement

(Belga) Le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté la 8e étape du Dakar en voitures, dimanche entre Al Duwadimi et Riyadh. À l'arrivée, ils ont devancé de 2:11 Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota). Carlos Sainz et Lucas Cruz (Audi) étaient initialement les plus rapides de l'étape mais ont écopé d'une pénalité de cinq minutes pour excès de vitesse. Au final, ils se retrouvent troisièmes à 3:31 de Loeb. Au classement, le Qatari Al-Attiyah reste largement leader. Loeb remonte à la quatrième place à 1h52:06.

Carlos Sainz a mené l'étape du début à la fin. L'Espagnol était rapide, trop rapide, comme cela s'est avéré par la suite. Dans une zone limitée à 30 km/h, il a été pris à plus de 40 km/h, perdant la victoire d'étape au profit de Loeb. Après la 4e étape, le Français signe son 2e succès dans le Dakar 2023.Il s'agit de sa 18e victoire d'étape en carrière dans ce rallye-raid. Le Français rejoint Giniel De Villers qui a également remporté 18 étapes. Pierre Lachaume et François Beguin (Optimus) ont terminé 28e dimanche à 39:04. (Belga)