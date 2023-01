Dakar 2023: Deuxième victoire d'étape pour Andujar en quads, Giroud conserve la tête

(Belga) Manuel Andujar (Yamaha) a remporté la huitième étape du Dakar en quads. Il s'agit de la deuxième victoire d'étape pour l'Argentin, qui avait déjà remporté la sixième. Dimanche, Andujar a été 2 minutes et 5 secondes plus rapide qu'Alexandre Giroud, qui conserve la tête avec une avance d'une heure, 41minutes et 37 secondes.

Après une journée sans compétition, les moteurs des quads ont redémarré ce dimanche. Au total, 11 autres quads se sont présentés au départ. Après avoir remporté l'étape vendredi, Andujar est parti en tête. Sur cette étape mouvementée, le Lituanien Kancius (Yamaha) a longtemps été aux commandes jusqu'à ce qu'il soit victime d'un problème technique. Il a finalement terminé en quatrième position à 14 minutes et 14 secondes. Après la panne du Lituanien, Andujar a repris la tête. Cette étape a également coûté cher à Francisco Moreno Flores (Yamaha) et Pablo Copetti (Yamaha). Le pilote argentin a perdu 42 minutes et 11 secondes et passe de la deuxième à la quatrième place. Copetti conserve sa troisième position malgré un retard de 20 minutes et 34 secondes concédé dimanche.