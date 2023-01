Thibau Nys consolide son avance chez les espoirs après sa victoire à Zonhoven

(Belga) Thibau Nys a signé un trois sur trois avec sa victoire à Zonhoven chez les espoirs (U23) en Coupe du monde de cyclocross. Le coureur de Baloise Trek Lions s'est imposé en solitaire à Zonhoven devant Witse Meeussen et le Néerlandais Tibor del Grosso.

En Coupe du monde, seules cinq manches sont prévues pour les U23. Après Tabor et Maasmechelen, Thibau Nys réalise le triplé avec Zonhoven. "Même si j'ai dû aller chercher loin pour l'obtenir", a-t-il déclaré après la course. "Ce n'est pas un parcours facile, c'est difficile de gagner ici. Après mes résultats moins bons à Coxyde et Baal, cette victoire est encourageante. Je suis à trois sur trois et il reste deux manches à disputer. J'ai beaucoup d'avance et le règlement autorise de manquer une course. Il est possible que je ne dispute pas la dernière manche à Besançon, mais ce n'est pas encore sûr." Chez juniors, le Français Leo Bisiaux s'est imposé avec une belle démonstration de force. Cette saison, il avait déjà gagné à Tabor et terminé deuxième à Maasmechelen. A Zonhoven, il s'est montré plus fort que Yordi Corsus et le Néerlandais Guus van den Eijnden. Bisiaux est en tête du classement avec 110 points, 27 de plus que le Néerlandais Guus van den Eijnden. (Belga)