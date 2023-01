Les Belges à l'étranger - Reims s'impose largement en Coupe de France face à Loon Plage, club de 6e division

(Belga) Le Stade de Reims n'a pas ménagé ses efforts dimanche face à Loon Plage, club de 6e division, en 32e de finale de la Coupe de France. Les hôtes ont subi une lourde défaite 0-7.

Arber Zeneli (45e+3) a mis le feu aux poudres pour Reims dans les dernières secondes de la première mi-temps. Kaj Sierhuis (54e et 90e), Alexis Flips (69e), Martin Adeline (77e et 78e) et Rafik Guitane (89e) ont creusé l'écart après la pause. Maxime Busi a joué l'intégralité du match, Thomas Foket est resté sur le banc. (Belga)