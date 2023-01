Euro de patinage de vitesse - Bart Swings médaillé de bronze grâce à sa régularité

(Belga) Grâce à sa régularité, Bart Swings a décroché la médaille de bronze lors de l'Euro de patinage de vitesse toutes distances, dimanche, à Hamar. "Quatre courses qui étaient ok", a résumé Swings. "Il n'y en a aucune où tu dis 'wow'. Mais tu ne dois pas non plus le faire dans une épreuve allround."

Son 1.500m réjouit le plus Swings. "Là, j'ai pu conserver ma troisième place au classement. Kongshaug est un patineur fort sur cette distance." Swings n'avait perdu que 2 centièmes sur le Norvégien, terminant quatrième de cette distance. "J'ai commis deux fautes sur le 500m. Le 5.000m était ok. Et sur le 10 kilomètres, il était inutile de tenter de poursuivre les deux premiers. Mon retard au classement était trop grand." Swings va "fêter calmement" cette troisième médaille européenne dans la discipline. Il consacrera ses prochaines semaines aux entraînements. La Coupe du monde ne reprendra qu'en février et les Mondiaux par distances se tiendront début mars. "Ce bloc d'entraînement est très utile. Il y a quelques malades dans l'équipe IKO qui doivent récupérer. Le tournoi le plus important de la saison doit encore arriver." (Belga)