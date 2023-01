Énorme malaise dans le foot français: le président de la FFF s'attaque à Zidane, Kylian Mbappé n'apprécie pas du tout

Voilà une affaire qui risque de faire du bruit.

Hier soir, dans un talk-show "Bartoli Time", animé par l'ex championne de tennis Marion Bartoli, Noel Le Graet, président de la Fédération Française de Football est intervenu sur divers sujets, dont l'éventuel intérêt qu'aurait porté Zinédine Zidane sur le poste de sélectionneur de l'Équipe de France.

Cependant, ses réponses virulentes à l'égard du champion ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. En effet, Le Graet explique notamment qu'il "n'en a rien à secouer de ce que fera Zidane".

"Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais envisagé de me séparer de Didier Deschamps", explique-t-il. Quand un journaliste le relance sur le fait que voir partir Zidane entraîner le Brésil, "ça ferait quand même mal au cœur", le président démarre au quart de tour. "Pas moi, je n'en ai rien à secouer ! Vous voulez le mettre où alors ?".

Un ton et un langage qui aura fait le tour des réseaux et qui sera même arrivé jusqu'aux oreilles de Kylian Mbappé, superstar française, qui s'est empressé de répondre sur Twitter par un message cinglant. "Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça".

Le natif de Bondy n'est pas le seul sportif français à avoir exprimé son indignation. Evan Fournier, basketteur tricolore qui évolue en NBA, Franck Ribery, Djibril Cissé... Même la ministre des Sports est montée au créneau.

Le dirigeant de 81 ans, déjà ciblé pour des accusations de harcèlement sexuel, a ainsi déclanché une nouvelle polémique virulante dans l'Hexagone.