BNXT League : Nikkel Kebsi quittera son poste de manager du Brussels en fin de saison

(Belga) Nikkel Kebsi, le manager général du Brussels, quittera son poste à la fin de la saison, a annoncé lundi le club bruxellois de basket.

Nikkel Kebsi avait repris la direction du club en février 2020. Il restera en poste jusqu'en fin de saison pour "assurer une transition harmonieuse" avec la personne qui reprendra ses fonctions. "Je quitte un club financièrement sain et serein. Les défis qui attendent le club sont encore nombreux", déclare Nikkel Kebsi dans un communiqué du club. "Malgré l'important soutien financier tant de la Ville de Bruxelles que de la Région de Bruxelles-Capitale, les conditions de travail dans la salle de Neder-over-Heembeek, notamment, doivent absolument s'améliorer. Le travail ne manquera pas pour mon successeur". "Il a su brillamment relever les nombreux défis auxquels le club était ou allait être confronté", indique le Brussels. "Grâce à sa grande force de travail et sa grande résilience, Nikkel Kebsi a permis au Circus Brussels Basketball de traverser au mieux la période Covid avec ses matchs sans public, de renforcer ses relations avec ses partenaires et sponsors existants et surtout de retrouver, par l'arrivée de Circus comme nouveau naming sponsor, une santé et une viabilité financière indispensables à un développement serein d'un club professionnel de basketball". (Belga)