Mondial 2022 - Champion du monde 2018, Hugo Lloris tire un trait sur sa carrière internationale

(Belga) Hugo Lloris a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le portier de l'équipe de France, 36 ans et 145 caps avec les Bleus, un record, l'a annoncé au journal L'Équipe dans un entretien diffusé lundi par le quotidien sportif français.

Le Niçois, international depuis novembre 2008, a remporté le Mondial 2018 en Russie. Son dernier match avec les Bleus restera donc la finale du Mondial 2022 au Qatar. La France s'était inclinée devant l'Argentine à l'issue d'une séance de tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b.). "Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout", a dit Lloris à L'Équipe. "J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale, avec le sentiment d'avoir tout donné. Et je pense que c'est important de l'annoncer maintenant, à deux mois et demi du début des qualifications à l'Euro, par respect pour le sélectionneur et les joueurs, pour les laisser partir sur de nouvelles bases." Hugo Lloris, qui "ressent le besoin de passer plus de temps en famille", a aussi dit préférer "sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop". Le portier de Tottenham aura disputé sept grands tournois internationaux avec les Coupes du monde 2010, 2014, 2018 et 2022 ainsi que les Championnats d'Europe 2012, 2016 et 2020. Il possède un autre record avec la sélection française, celui du plus grand nombre de matchs joués avec le brassard de capitaine (121). Mike Maignan, 27 ans et titulaire à l'AC Milan mais forfait pour le rendez-vous qatarien en raison d'une blessure, est destiné à prendre la place de Lloris dans le but français.