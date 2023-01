Maryna Zanevska écarte Elise Mertens en deux sets au premier tour du WTA Hobart

(Belga) Maryna Zanevska (WTA 84) a disposé, sur un double 6-4 après 1h54 de jeu, d'Elise Mertens (WTA 27/N.2) dans un duel entièrement belge au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Hobart (dur/ 259.303 dollars), mardi en Australie.

Zanevska a disputé une rencontre aboutie malgré des conditions très fraiches en Tasmanie. Issue des qualifications, elle a fait la différence au niveau des fautes directes, en commettant 25, contre 37 à la Limbourgeoise. "C'est très agréable de commencer la saison en parvenant à sortir des qualifications puis en disputant une bonne et solide rencontre. Je suis contente de ma performance", a lancé une Maryna Zanevska souriante dans la foulée de son match. La droitière d'Odessa affrontera l'Américaine Sofia Kenin au 2e tour. L'Américaine de 24 ans, lauréate de l'Open d'Australie en 2019 mais retombée au 280e rang mondial, a écarté la Chinoise Lin Zhu (WTA 85) au premier tour. Quant à Elise Mertens, lauréate à Hobart en 2017 et 2018, c'est une petite alerte à une semaine de l'Open d'Australie, d'autant plus qu'elle a dû faire appel au kiné en raison d'une épaule droite visiblement douloureuse. Dans la foulée sur le court central, Alison Van Uytvanck (WTA 70) débutera contre la Polonaise Magda Linette (WTA 46), tête de série N.7, qu'elle découvrira à cette occasion. Ysaline Bonaventure (WTA 92), demi-finaliste à Auckland la semaine dernière, défiera en 8es de finale l'Américaine Lauren Davis (WTA 84) après avoir écarté la Slovène Tamara Zidansek (WTA 88) au premier tour. En double, Kirsten Flipkens, qui compose la première tête de série avec l'Allemande Laura Siegemund, et Kimberley Zimmermann, avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale en début de journée. (Belga)