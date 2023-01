"On a les moyens d'attirer un très bon candidat": l'Union belge veut mettre le paquet pour son prochain sélectionneur

L'Union belge va devoir s'activer. Ce mardi est un jour important pour les candidats à la succession de Roberto Martinez, puisque les candidatures peuvent être envoyées jusqu'à ce soir. De nombreux noms ont déjà été cités, avec des intérêts de Thierry Henry, Hervé Renard, Rafael Benitez ou encore Andrea Pirlo. Le nerf de la guerre, alors que l'Union belge cherche un homme d'expérience, restera le point financier.

Et visiblement, à ce niveau, la fédération est prête à faire des efforts. C'est ce qu'a annoncé Pierre Locht, le CEO du Standard, membre de la Task Force en charge de recruter notre prochain sélectionneur fédéral. Sur LN24, ce dernier a prévenu que la Belgique n'allait pas se priver d'un bon profil. "On aura un processus de sélection assez classique, on va réduire le nombre de candidats, les rencontrer, les écouter, puis tenter de se mettre d’accord contractuellement", a-t-il d'abord affirmé. Quitte à sortir le chéquier ? "Ça dépendra du profil, mais il y a les moyens nécessaires pour attirer un très bon candidat", a-t-il poursuivi, sans citer de nom.

Aucun délais n'est encore annoncé. Mais les Diables Rouges auront bien leur nouveau sélectionneur d'ici la trêve internationale de mars.