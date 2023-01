Malaise XXL à Durbuy: un célèbre YouTuber français s'invite sur le banc, pète un plomb et provoque une bagarre générale (vidéo)

Le match de D3 ACFF entre Durbuy et Libramont s'est mal terminé, y compris pour un invité surprenant. En effet, en début de rencontre, tout le monde a été surpris de voir s'installer sur le banc de Durbuy un certain Loris Giuliano. Ce youtuber français, originaire de Montpellier, cumule 1,63 million d'abonnés sur YouTube, où il propose des micro-trottoirs qui font un carton sur les réseaux sociaux. Il compte aussi 700.000 followers sur Instagram et un demi-million sur Twitter. Une véritable star.

Selon L'Avenir, le vidéaste était là pour tourner une vidéo pour ses proposes canaux. Il endossait alors le rôle de T1, aux côtés du véritable entraîneur. Il a d'ailleurs été heureux de voir son équipe recoller au score à 3-3, avant que les choses ne dérapent. Excédé, le Français s'en est pris à l'arbitre et au staff adverse après le coup de sifflet final, engageant une bagarre générale, avant de jeter le téléphone d'un journaliste en guise de réponse.

Selon certaines sources, citées par Sudinfo, il aurait reproché aux adversaires d'avoir proféré des insultes racistes.