Ligue des Champions de basket - Battu à domicile, Ostende devra aller chercher sa qualification à Istanbul

(Belga) Ostende s'est incliné 64-77 face au club turc de Bahcesehir College mardi soir lors de la deuxième manche des barrages de la Ligue des Champions de basket.

Menés 35-43 à la mi-temps, les Côtiers n'ont pu inverser la tendance dans les deux derniers quarts, malgré les 24 points de Tre'shawn Thurman, meilleur marqueur de la rencontre. Les champions de Belgique, qui étaient allés s'imposer 72-76 à Istanbul la semaine dernière dans la première manche, devront donc jouer une belle qui déterminera l'équipe qualifiée pour le deuxième tour de la compétition. Celle-ci se jouera le mardi 17 janvier à Istanbul. L'équipe qualifiée sera versée dans le groupe J en compagnie des Allemands de Bonn, des Espagnols de Manresa et du vainqueur du barrage entre les Lituaniens de Rytas Vilnius et les Grecs du PAOK Salonique. Ostende avait terminé 3e du groupe C au premier tour et Bahcesehir College 2e du groupe D. (Belga)