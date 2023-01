Les Belges à l'étranger - Leicester et ses Diables éliminés par Newcastle en Coupe de la Ligue

(Belga) Youri Tielemans, Wout Faes et Timothy Castagne étaient titulaires dans les rangs de Leicester City, qui a été éliminé 2-0 par Newcastle mardi en quarts de finale de la Ligue anglaise. Dennis Praet, blessé, manquait à l'appel du côté des Foxes, dans cette rencontre où les deux buts sont tombés dans la dernière demi-heure, des oeuvres de Dan Burn (60e) et Joelinton (72e).

Dans l'autre quart joué mardi, Manchester United s'est hissé dans le dernier carré en battant 3-0 Charlton (D3). En Italie, c'est sans Romelu Lukaku, blessé, que l'Inter Milan affrontait Parme (Serie B) en 8e de finale de la Coupe. Menés 0-1 après le but de Juric (38e), les Milanais ont décroché la prolongation grâce à Martinez (88e). C'est un but d'Acerbi (110e) qui a fixé le score en 2-1 et envoyé l'Inter en quarts. C'était soir de Coupe aussi aux Pays-Bas. Le PSV Eindhoven s'est imposé 1-2 sur le terrain du Sparta Rotterdam en 16e de finale de la KNVB Beker. Le Belge Arno Verschueren a inscrit le but du Sparta à la 61e minute, mais le PSV avait déjà planté deux roses par Xavi Simons (34e) et Noni Madueke (45e+1). Yorbe Vertessen est monté au jeu à la 61e minute dans les rangs des visisteurs, tandis que Johan Bakayoko a suivi la rencontre du banc. (Belga)