Grave incident en boîte de nuit: une star du Brésil fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle

Le tribunal de Barcelone enquête sur une agression sexuelle présumée du joueur brésilien Dani Alves, rapporte l'agence de presse espagnole EFE. L'ancien défenseur du FC Barcelone aurait eu des gestes déplacés sur une femme sans y être invité alors qu'ils étaient dans une discothèque, le Sutton, dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier à Barcelone. Alves, 39 ans, qui joue actuellement au club de l'UNAM au Mexique, a participé avec le Brésil à la Coupe du monde au Qatar le mois dernier. Il nie ces allégations.

La femme, qui était accompagnée de ses amis, a signalé l'incident au personnel de sécurité du dancing qui a activé le protocole prévu dans ces cas-là et a alerté la police catalane. Alves, qui a joué neuf saisons au FC Barcelone mais a également porté les couleurs de la Juventus, du Paris Saint-Germain et de São Paulo, avait déclaré la semaine dernière à la chaîne de télévision espagnole Antena 3 qu'il n'avait pas touché la plaignante. "Je dansais et je m'amusais sans déranger personne", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas qui est cette dame. Comment pourrais-je faire ça à une femme ?".